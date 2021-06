Brasil vence Paraguai por 2 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na quarta-feira (9), o técnico Tite convocará o grupo que participará da Copa América, que já irá estrear contra a Venezuela, no domingo, às 18h, no Mané Garrincha.

Brasil e Paraguai jogaram nesta terça-feira (8), pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, e a seleção verde e amarela levou a melhor. O confronto aconteceu no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, Paraguai.

