Brasil ultrapassa 160 mil mortes por coronavírus

Manaus/AM - Chegou a 163.406 o número de mortes por covid-19 no país. Os dados foram atualizados na manhã dessa quinta-feira (12) e mostram ainda que o número de casos totais de infecções se aproximam dos 6 milhões.

Na última quarta-feira (11), o balanço geral mostrou que em apenas 24h foram registradas 564 mortes e a média dos últimos sete dias é de 319.

Ontem a Fiocruz revelou que no Amazonas, as internações no estado tendem a se estabilizar nos próximos dias, mas setembro e outubro foram meses que registraram alta considerável de novas infecções.