Brasil testa spray de pimenta que marca a pele de suspeitos

A Polícia Militar assegura que a espuma não faz mal à saúde e que seus efeitos desaparecem em meia hora. Ainda de acordo com a corporação, o spray em espuma é uma tecnologia antiga da empresa brasileira Condor, que atua no segmento não letal. A empresa não divulgou quantitativos e valores do material.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.