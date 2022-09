Brasil tem menor média móvel de mortes desde abril de 2020

As informações são do consórcio de imprensa do qual o jornal O Estado de S. Paulo faz parte, além da Folha de S.Paulo , UOL , Extra , O Globo e G1 .

O Brasil atingiu neste sábado, 10, a menor média móvel de mortes por covid-19 em quase dois anos e meio. A taxa foi de 70, idêntica à de 7 de abril de 2020, ainda no princípio da pandemia. O número é 29% menor do que o de duas semanas.

