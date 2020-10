Brasil tem mais de 158 mil mortes por covid-19

O balanço divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Ministério da Saúde (MS) mostra 28.629 novos casos de covid-19 em 24 horas. Agora são 5.468.270 de casos desde o começo da pandemia. Além disso, foram registradas 510 novas mortes, totalizando 158.456 óbitos.

De acordo com a Agência Brasil, São Paulo chegou a 1.103.582 de pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (353.311) e Bahia (349.711).