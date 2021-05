Brasil tem mais de 100 linhagens do novo coronavírus em circulação

Em pouco mais de um ano da declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 110 linhagens diferentes do novo coronavírus já foram identificadas no Brasil. As informações são de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e foram divulgadas nesta terça-feira (11), pela CNN Brasil.

De acordo com a Fiocruz, no início de abril, 92 linhagens haviam sido identificadas no País. Desde então, surgiram pelo menos 18, em um intervalo de 35 dias.

Ainda segundo a Fundação, os números tendem a continuar crescendo. Exemplo disso, é a variante a P.1.2, encontrada no Rio de Janeiro e anunciada na última quinta-feira (7) e que ainda não consta no balanço de linhagens anunciado.

Há três variantes classificadas como de preocupação pela OMS: a de Manaus (P.1), do Reino Unido (B.1.1.7) e da África do Sul (B.1.35).

Estudos ainda estão sendo desenvolvidos para identificar novas linhagens e formas de combate. Desde o início da pandemia, mais de 423 mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus no Brasil. Ao todo, são 15,2 milhões de pessoas já foram infectados.