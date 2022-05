Brasil tem cerca de mil pessoas com talassemia grave

Segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui cerca de mil pessoas com formas graves de talassemia. Mas o que é essa síndrome?



A talassemia é um tipo de anemia hereditária crônica, ou seja, é herdada de pais para os filhos, e é causada por uma falha genética, que se caracteriza pela redução da substância responsável pelo transporte de oxigênio para todo o corpo.



O portador de talassemia precisa fazer transfusões sanguíneas constantes, em geral realizadas a cada mês.



O tratamento completo da síndrome é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, como conta o Hematologista, Rodolfo Cançado. "A maioria desses pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, localizado nos hemocentros dos estados brasileiros. São acompanhados em centros de excelência., recebem a transfusão, a terapia quelante, e depois todo o acompanhamento de possíveis complicações e acompanhamento também com endocrinologista, sobretudo associado a possíveis alterações pelo excesso de ferro no organismo".



Se não tratada, a talassemia atrapalha o desenvolvimento físico, aumento do baço, causa distúrbios cardíacos e nas glândulas, além de gerar recorrentes infecções.



A única cura da doença conhecida é através do transplante de um doador compatível.



O diagnóstico precoce da doença é fundamental para o início do tratamento desde os primeiros meses de vida. A investigação da síndrome já pode começar após alterações encontradas no teste do pezinho.