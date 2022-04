Brasil tem 3ª gasolina mais cara do mundo e preço pode subir ainda mais

O aumento do preço dos combustíveis não atinge somente o Brasil, mas o país aparece em terceiro lugar no ranking da gasolina mais cara do mundo, segundo a consultoria Oxford Economics.

De acordo com a BBC, a consultoria mediu o poder de compra em 30 países calculando qual fatia ele representa da renda da população local. No Brasil, um litro de gasolina equivale a 9% do salário médio diário do país.

O percentual é menor apenas para as Filipinas com 19% e Indonésia com 13%.

Ainda segundo a publicação, o relatório dos economistas Marcos Casarin e Felipe Camargo direcionado para clientes aponta que o valor do combustível no país ainda está defasado se comparado ao valor internacional e caso a Petrobras queira seguir à risca a política de paridade o valor da gasolina pode ficar ainda mais caro até o fim deste ano.