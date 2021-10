Brasil tem 237 mortes por covid nas últimas 24h; total se aproxima de 598 mil

Com 237 novas mortes por covid-19 notificadas nas últimas 24 horas, o Brasil chegou neste domingo, 3, a 597.986 vítimas da doença. A média móvel de óbitos, que tem o objetivo de eliminar distorções entre dias úteis e fim de semana, segue a mesma da véspera: 500. O índice não fica abaixo dessa patamar desde 13 de setembro.

Nas últimas 24 horas, foram notificados ainda 9.176 casos do coronavírus. Com isso, o número de diagnósticos positivos agora é de 21.465.674.

Recentemente, ao menos dez Estados relataram que estão enfrentando problemas para atualizar e divulgar estatísticas sobre a pandemia de covid-19, principalmente os relacionados a testes positivos da doença.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, g1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

De acordo com os números do governo, 20,44 milhões de pessoas estão recuperadas da covid-19.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro, de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.