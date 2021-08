Brasil supera mais de mil casos confirmados da variante delta

O Brasil chegou a 1.051 casos confirmados da variante delta do novo coronavírus, nesta quarta-feira (18), segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o UOL, a nova cepa foi identificada originalmente na Índia, e é mais transmissível. Ao todo, 41 pessoas morreram, sendo o Paraná, o estado com maior número de óbitos, totalizando 19 vítimas pela variante. No entanto, os outros sete estados também já contabilizam vítimas para a cepa: Rio Grande do Sul (8), Rio de Janeiro (7), Goiás (1), Maranhão (1), Pernambuco (1), Minas Gerais (1) e Santa Catarina (1). Além do Distrito Federal, com duas vítimas.