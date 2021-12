Brasil será independente na produção de vacina em 2022, diz ministro

O Brasil produzirá suas próprias vacinas, é o que afirmou o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes durante o programa A Voz do Brasil que será exibido nesta sexta-feira (31). “Se o planeta não quiser vender vacina para o Brasil, o Brasil vai vender vacina para o planeta”. “[Essa estrutura] vai servir para outras pandemias que nós teremos, sem dúvida nenhuma. Vai servir para doenças negligenciadas, como dengue, zika e chikungunya, e além disso nós temos a ampliação da infraestrutura de pesquisa para vírus e viroses emergentes. Chamo de programa escudo para o Brasil estar muito mais preparado para as próximas pandemias. A gente não pode passar por uma pandemia e não aprender com isso”.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.