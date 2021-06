Brasil registra maior média móvel de casos de Covid desde 1º de abril

Os números fazem parte do novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h deste domingo. O balanço é feito a partir de

Segundo o G1, o Brasil registrou 1.050 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 501.918 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.063. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +24%, o que indica tendência de alta nos óbitos decorrentes do coronavírus.

