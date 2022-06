Brasil registra 9º caso de infecção por varíola dos macacos

O Brasil registrou o 9º caso de infecção por varíola dos macacos nesta terça-feira (21). De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente é um homem de 27 anos que mora em Nova York, nos EUA. Este é o quinto caso registrado só em São Paulo.

Segundo a pasta, o quadro clínico do homem é estável e sem complicações. Ele está sendo monitorado pelas secretarias municipal e estadual de saúde. O ministério informou que o caso foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo.

"Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de caso suspeito de monkeypox, com o isolamento do paciente e rastreamento dos contatos", disse a pasta.

Entre os casos confirmados de infecção por varíola dos macacos no Brasil cinco são de São Paulo, dois do Rio de Janeiro e dois do Rio Grande do Sul. Outros 10 casos suspeitos da doença estão sendo monitorados.