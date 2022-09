Brasil registra 2.978 novos casos de covid-19 e 34 mortes

Ainda segundo o boletim, 33.720.345 pessoas se recuperaram da doença - 97,5% do total de infectados. O país tem 176.384 casos estão em acompanhamento. Há ainda 3.176 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demanda exames e procedimentos complementares.

O Brasil registrou 2.978 novos casos de covid-19, em 24 horas, segundo o segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (17) pelo Ministério da Saúde. No mesmo período, foram confirmadas 34 mortes de vítimas do vírus. Neste sábado, não atualizados os dados do Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul (mortes), Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Pernambuco e Tocantins.

