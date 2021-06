Brasil recebe novo lote com 936 mil vacinas contra Covid-19 da Pfizer

O Brasil recebeu nesta terça-feira (01) um novo lote com 936 mil doses de vacina da Pfizer contra Covid-19. O avião com os imunizantes pousou no aeroporto de Viracopos, em São Paulo e devem ser distribuídos aos estados e municípios.

De acordo com o UOL, uma nova remessa com a mesma quantidade está prevista para chegar nesta quarta-feira (02) e uma terceira entrega com 527 mil doses será feita na quinta-feira (3), totalizando assim 2,4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 entregues ao Brasil.

A previsão do Ministério da Saúde é que sejam entregues 12 milhões de doses em junho.