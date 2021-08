Brasil recebe mais de 1 milhão de vacinas da Pfizer

Mais lote com doses da Pfizer foram entregues ao Brasil na manhã deste domingo (1). O carregamento chegou no aeroporto de Viracopos, interior de São Paulo. Foram entregues mais de um milhão de doses do imunizantes, destinada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Mais um lote com 1.053.000 de doses da vacina está prevista para chegar ainda na tarde de hoje.

