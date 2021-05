Brasil recebe mais 629 mil doses da vacina Pfizer nesta quarta

A segunda remessa da vacina contra a Covid-19, com 629 mil doses da Pfizer/BioNTech, deve chegar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na noite desta quarta-feira (5).

Ao todo, 100 milhões de doses são previstas para chegar no País, de acordo com o contrato firmado entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde. No dia 29 de abril, Viracopos recebeu o primeiro lote da vacina da Pfizer, a terceira a ser usada no Brasil, com 1 milhão de imunizantes.

Ao chegarem às salas de vacinação, as doses serão mantidas a uma temperatura que varia entre 2°C e 8°C, e precisam ser aplicadas na população em um período de até cinco dias, já que, preferencialmente, as doses da Pfizer precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias.

O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir de 16 anos de idade, em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas.