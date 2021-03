Brasil recebe hoje 1º lote com 1 milhão de doses da Covax

O Brasil deve receber neste domingo (21) o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 do consórcio Covax Facility. Serão enviadas da Coreia do Sul, cerca de 1.022.400 doses que chegarão, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com o R7, a Covax Facility é uma aliança internacional da OMS (Organização Mundial da Saúde) para acelerar o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19 e garantir acesso à imunização em países em desenvolvimento. Entre as doses que chegam neste domingo, 90% têm vencimento em 31 de maio de 2021 e as demais 10%, em 30 de abril de 2021. Mais 1,9 milhão de doses devem chegar ao país até o final de março.