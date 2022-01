Brasil recebe 1º remessa de vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

O Brasil recebeu, na madrugada desta quinta-feira (13), às 4h48, o primeiro lote da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A remessa, com 1.248 milhão de doses, desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, no dia 16 de dezembro, a vacinação de crianças desta faixa etária. Na quarta-feira (12), o governo de São Paulo anunciou abertura do pré-cadastro para início da imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a doença. Os pais podem acessar o site do governo paulista para inserir os dados da criança e agilizar o atendimento nos postos de saúde do estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 20,5 milhões de crianças nessa faixa etária.

