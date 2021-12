Brasil passa a exigir quarentena para viajantes não vacinados

Os viajantes não vacinados contra a Covid-19 que desembarcarem no Brasil deverão cumprir quarentena de cinco dias e após o período, deverão fazer um teste do tipo RT-PCR com resultado negativo. As regras foram publicadas na edição desta quinta-feira (9) do Diário Oficial da União (DOU).

Para os viajantes que entrarem no Brasil por via terrestre será exigido o teste negativo contra a doença ou o passaporte de vacinação com as duas doses ou dose única de vacina.

As medidas ocorrem devido ao aumento de casos de coronavírus e como resposta para conter a nova variante Ômicron.