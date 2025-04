Brasil não pode ser “eternamente podre, eternamente vivendo de Bolsa Família”, diz Lula

Apesar dos indicadores econômicos positivos, a inflação persistente, em especial no setor de alimentos, continua sendo um desafio para o governo Lula. Esse fator tem impactado a avaliação do presidente, que busca equilibrar o crescimento econômico com o controle da inflação.

O presidente destacou a importância da educação como pilar para o desenvolvimento, enfatizando que o acesso ao estudo viabiliza empregos com remuneração mais digna, permitindo que as pessoas não dependam de programas sociais.

