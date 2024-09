Brasil estuda o retorno do horário de verão

A volta do horário de verão está em discussão dentro do governo federal. Com a escassez de chuvas, elevação da temperatura e o agravamento da seca, a mudança do horário em diversos estados pode ser uma alternativa para economia na conta de luz. Isso porque a maior parte da energia do país depende de usinas hidroelétricas, ou seja, da água.

