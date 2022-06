Brasil e Japão se enfrentam em amistoso com sede de goleada

O Brasil enfrenta o Japão, em Tóquio, na manhã de hoje (6), no amistoso pré-Copa do Mundo do Qtar.

A bola já está rolando e estão em campo Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Militão e Arana; Casemiro e Fred; Raphinha, Paquetá e Vini Jr; Neymar.

A seleção vem de uma goleada de 5 a 1 sobre a Coreia do Sul e as expectativas são as melhores. Já nos primeiros minutos de jogo, Lucas Paquetá bateu na trave e por muito pouco não marcou o primeiro gol da partida.

Mas o Japão reagiu rápido e o jogo é equilibrado neste primeiro tempo. Vale lembrar que os japoneses também vêm de uma goleada de 4 a 1 em cima do Paraguai em seu último confronto.