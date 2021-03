Brasil deve receber 10 milhões da Covax após Bolsonaro aderir a consórcio

O Covax foi iniciado ano passado para tentar evitar que os países mais ricos monopolizem as vacinas e garantir a distribuição equitativa de vacinas em todo o mundo. A meta do consórcio é fornecer vacinas a 20% da população de 200 países e territórios ainda este ano.

