Brasil deve chegar a 190 mil óbitos por Covid-19 até o Natal

O Brasil registrou nesta quarta-feira (23), 961 novos óbitos em decorrência da covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, já são 189.220 falecimentos pela doença.

De acordo com a CNN, se continuar com o mesmo ritmo, a marca de 190 mil mortes deve ser alcançada amanhã (24), véspera de Natal, ou no próprio feriado do dia 25.

Foram registrados 46.696 novos infectados, com isso, o país chega a 7.365.517 de casos acumulados.