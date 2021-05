Brasil criou 120,9 mil empregos formais em abril, diz Caged

Manaus/AM - Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (26), mostram que o Brasil gerou 120.935 empregos com carteira assinada em abril.

Essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1.381.767 no mês passado, e as demissões, que totalizaram 1.260.832. No mesmo mês do ano passado, foram fechadas 963.703 mil vagas, reflexo da pandemia do coronavírus na economia brasileira.

A comparação com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia no início do ano passado.

O governo federal, por sua vez, avaliou que o ritmo mais lento de criação de empregos formais em abril, na comparação com os meses anteriores, está relacionado com o pico da segunda onda da Covid-19 na economia.

Nos quatro primeiros meses deste ano, ainda de acordo com o Ministério da Economia, foram geradas 957.889 vagas com carteira assinada.