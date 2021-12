Brasil confirma terceiro caso da variante Ômicron

A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou que o homem fez o teste no aeroporto e está em isolamento domiciliar desde o último sábado e está sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local que reside.

O terceiro caso da variante Ômicron no Brasil foi confirmado nesta quarta-feira (1º). O infectado é um homem, de 29 anos, vindo da Etiópia. Ele está assintomático, está isolado em São Paulo, e já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19.

