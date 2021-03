Brasil chega a 7,6 milhões de vacinados contra Covid-19

O Brasil atingiu a marca de 7.671.525 de pessoas vacinadas contra a Covid-19, nesta quinta-feira (04), de acordo com dadosdo consórcio de veículos de imprensa. É equivalente a 3,62% da população brasileira imunizada.

Desse total, cerca de 2.463.894 já receberam a segunda dose da vacina, o que representa 1,16% da população. Proporcionalmente, o Amazonas é o Estado que tem a população mais vacinada. Até esta quinta, já foram aplicadas 347.788 doses de vacina, sendo 276.904 de primeira dose e 70.884 de segunda dose. O número representa 6,58% das pessoas receberam ao menos uma dose do imunizante.

No entanto, em números absolutos, o maior número de doses de vacinas aplicadas está em São Paulo com 2,2 milhões, seguido por Minas com 605 mil e Rio de Janeiro com 575 mil. A menor proporção é a do Pará, com 1,74%.