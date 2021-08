Brasil chega a 70% da população vacinada com uma dose contra Covid-19

O Brasil atingiu 70,33% da população vacinada com ao menos uma dose de imunizante contra a Covid-19, o que equivale a 109.208.435 de pessoas, desse total, 42.937.274 já receberam a segunda dose do imunizante, segundo dados do Consórcio de Imprensa.

Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 46.902.420 pessoas totalmente imunizadas no país. Isso representa 28,68% da população com mais de 18 anos totalmente imunizada.