Brasil chega a 6 casos confirmados de infecção por varíola dos macacos

Dos seis casos confirmados no Brasil, um é do Rio Grande do Sul, um do Rio de Janeiro e quatro de São Paulo. Também há 13 casos suspeitos que estão sendo investigados.

O caso de infecção está sendo considerado isolado, já que o paciente possui histórico de viagem à Europa. Ele buscou atendimento no Hospital Santa Ignês na última segunda-feira (13) apresentando "lesões populares", segundo a unidade. Rapidamente ele foi isolado e a vigilância sanitária do município acionada.

A contaminação do homem pela varíola dos macacos é o quarto caso confirmado só em São Paulo. "O paciente está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorado pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município'', diz a nota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.