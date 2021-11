Brasil atinge 60% da população com vacinação completa contra Covid-19

O Brasil alcançou nesta sexta-feira (19) a marca de 60% da população com esquema vacinal completo com as duas doses ou dode única. No total, 128.251.431 brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única contra a doença, o correspondente a 60,12% da população nacional. Os dados foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Até o momento, 157.646.149 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o equivalente a 73,9% da população do país. O total de doses de reforço aplicadas chegou a 13.612.511.