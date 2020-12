Brasil alerta sobre 1º caso de superfungo fatal resistente a medicamentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu alerta nesta semana, sobre a investigação do possível primeiro caso positivo no Brasil de Candida auris.

De acordo com a BBC, o fungo se tornou um dos mais temidos do mundo por ser resistente a medicamentos e responsável por infecções hospitalares. A Anvisa o classificou como uma séria ameaça à saúde pública.

A infecção pelo fungo C. auris é resistente a medicamentos e pode ser fatal. Estima-se que em todo o mundo, as infecções invasivas do fungo tenham levado entre 30% a 60% dos pacientes à morte.

O fungo, segundo a Anvisa, foi identificado em "amostra de ponta de cateter de paciente internado em UTI adulto em hospital do Estado da Bahia". Ela ainda será submetida a análises fenotípicas e sequenciamento genético do microorganismo até aa confirmação oficial do caso.