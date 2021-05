Braga diz que faltou planejamento e vontade política para enfrentar a covid

Membro titular da CPI da Pandemia, o senador Eduardo Braga (MDB/AM) avaliou, neste sábado (29), em entrevista à CNN Brasil, que faltou planejamento e vontade política no enfrentamento do novo coronavírus. Na sexta-feira (28), o Amazonas registrou 15 mortes em 24hs, e elevou para 12.966 o número de mortos pela doença.

Para o parlamentar, sucessivos erros no combate da pandemia causaram mortes de amazonenses, e se insistir com as mesmas medidas, o segundo semestre será ainda mais preocupante. “Estamos diante de uma nova variante da Covid vindo da Índia, onde a doença fez muitos estragos, e colocou em desordem o sistema de saúde do país”, alertou o senador.



Eduardo Braga voltou a insistir que o país precisa de vacinas, e acelerar o ritmo de vacinação do Plano Nacional de Imunização (PNI). Ele recomendou que só existem dois caminhos para evitar a disseminação da doença: vacina por parte do governo, e a população manter as medidas preventivas do uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social.

O senador amazonense voltou a lamentar o número de mortes no Amazonas. “Esses números representam famílias, filhos que ficaram órfãos. Precisamos ter a consciência que esse problema é de todos nós, e cada um tem que fazer o seu papel para evitar novas mortes”, pediu Braga.