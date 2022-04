Braga critica decisão de Bolsonaro que concede perdão de pena a Daniel Silveira

No vídeo, ele fala sobre o significado do Dia de Tiradentes, dia em que é considerado feriado nacional e declara: “É exatamente neste dia que o presidente da República concede um indulto que ao meu ver é ilegal. Porque desrespeita a constituição, desrespeita o estado democrático de direito e desrespeita uma decisão do colegiado, do pleno do Supremo Tribunal Federal”, disse.

