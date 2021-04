Braga assegura voto em projeto que fixa piso salarial para enfermeiros

Ainda no vídeo, o senador ponderou que é necessário viabilizar os recursos para o pagamento em dia do piso salarial definido no projeto de Contarato. “A gente precisa ter responsabilidade”, disse Eduardo Braga. Um levantamento feito pela equipe do senador apontou um impacto de R$ R$ 18,51 bilhões por ano somente no setor público. “Precisamos encontrar da onde virão esses recursos”, afirmou o parlamentar.

“Se tem uma categoria que está, desde o ano passado, extremamente envolvida para salvar vidas no Brasil e no mundo é a dos profissionais de saúde. Nada mais justo que tenha um piso salarial”, disse o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) antecipou, nesta quarta-feira (28), voto favorável ao projeto que garante o piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem e das parteiras da rede pública e privada (PL 2564/2020). Proposta pelo senador Fabiano Contarato (REDE/ES), a matéria depende da apreciação do plenário do Senado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.