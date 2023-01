Boninho evita expulsão no BBB 23 e coloca dummies para dar tortas na cara em jogo da discórdia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo que o diretor Boninho soltou um spoiler em suas redes sociais sobre o jogo da discórdia desta segunda-feira (30), o público já começou imaginar uma noite recheada de tortas na cara. Porém, logo que a dinâmica começou, os internautas foram pegos de surpresa, pois souberam que os dummies que dariam as "tortadas" nos brothers.

Na web, as pessoas lembraram o jogo da discórdia do BBB 22 em que a participante Maria acabou sendo expulsa ao bater com o balde na cabeça de Natalia. A direção do programa avaliou as imagens e expulsou a sister no dia seguinte pela manhã.

Na época, a produção chamou Maria ao confessionário e, em seguida, fez um comunicado a todos confirmando que a conduta da atriz durante o jogo da discórdia foi considerada agressão. Para evitar o mesmo no BBB 23, colocaram os dummies para dar tortas na cara dos participantes.

Nas redes, a cantora viu a repercussão do jogo da discórdia e se pronunciou: "Sabe o que é chato? A humilhação que a Natália passou e eu ainda levar hate por esse erro que já assumi e levo na esportiva, mas é uma regra do programa que leva a expulsão... então não faz sentido uma dinâmica de contato físico. O programa em si já gera muito entretenimento!"