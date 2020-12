Bombeiros ficam feridos após prédio desabar durante incêndio

Um incêndio começou na noite deste sábado (05) e atingiu algumas lojas no Centro de Cuiabá, em Mato Grosso. Dois bombeiros ficaram feridos após um prédio desabar e outro precisou ser socorrido depois de inalar bastante fumaça.

De acordo com o Sistema Globo, o incêndio continuou pela madrugada deste domingo (06) e cerca de 8 equipes do Corpo de Bombeiros tentaram conter as chamas para evitar que o fogo se alastrasse por outros imóveis da área.

O incêndio pode ter começado em uma papelaria, mas as causas ainda serão investigadas.