Bombeiros confirmam nove mortes em desabamento de gruta em SP

A Polícia Militar confirmou nove mortes envolvendo os bombeiros civis soterrados no desabamento em uma gruta na zona rural de Altinópolis (SP), neste domingo (31).

Segundo o G1, as vítimas são duas mulheres e um homem. Outras seis pessoas ainda não tiveram o sexo informado. O tenente coronel da Polícia informou que dos 10 soterrados, apenas um foi resgatado com vida. Outras seis pessoas ficaram feridas, mas não chegaram a ficar presas. As vítimas foram levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e já receberam alta.

As buscas foram encerradas por volta das 19h. Cinco corpos retirados do local do acidente já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).