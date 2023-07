Bombeiro que atirou em atendente do McDonald's é condenado a 12 anos de prisão

Em seguida, ele arrebentou a proteção de acrílico e invadiu a loja. O bombeiro sacou a arma e atirou no atendente ali mesmo, na frente dos colegas e de câmeras de segurança do estabelecimento.

A vítima,Mateus Domingos Carvalho, perdeu um rim, parte do intestino e sofreu uma lesão na coluna. Ele foi aposentado por invalidez e ficou com várias sequelas.

A Justiça condenou a 12 anos de prisão, Paulo Cesar Albuquerque, o sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro que baleou um atendente do McDonald's dentro de um drive thru.

