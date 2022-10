Bolsonaro volta a defender 'kit Covid' e minimiza mortes de crianças pela doença

"O que aconteceu em alguns casos é que chegava criança no hospital com traumatismo craniano porque caiu da bicicleta. E alguns hospitais botavam maldosamente 'Covid', porque eu pagava R$ 2.000 a diária [para leitos de UTI para Covid-19], e UTI outra era R$ 1.000. Vai que a criança morria, aí botava lá Covid [como causa da morte]", disse ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.