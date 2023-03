Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar de R$ 16 milhões para Michelle

O governo Bolsonaro tentou trazer para o Brasil de forma ilegal um conjunto de joias no valor de R$ 16,5 milhões para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo ministro Paulo Pimenta, que puiblicou nas redes sociais imagens das joias de diamantes e o documento da alfândega sobre a retenção das joias.

Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante de R$ 16,5 milhões para Michelle. Presentes foram dados na Arábia Saudita no final de 2021. A Petrobras havia acabado de vender uma refinaria por 1,8 bilhão de dólares para um grupo da Arábia Saudita. pic.twitter.com/vHMIBxULeA — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) March 3, 2023

Segundo o ministro, Bolsonaro tentou com que um colar, um anel, um relógio e um par de brinco de diamantes que o governo da Arabia Saudita teria dado a Michelle entrassem no Brasil de forma ilegal. As joais foram contradas na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro Bento Alburqueque, em outubro de 2021.

As joias foram retidas pela Receita Federal e caso Bolsonaro queira reaver os itens tem que pagar o imposto de importação, que equivale a 50% do valor estimado do item.

Nos últimos meses, Bolsonaro tentou quatro vezes recorrer aos ministérios para conseguir as joias, mas sem sucesso. O ex-ministro de Minas e Energia admitiu à publicação que trouxe a encomenda para Michelle, mas não sabia o que tinha dentro pois o pacote estava fechado.

No Brasil, é obrigatória a declaração de bens vindos do exterior com valor superior a mil doláres.