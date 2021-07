Bolsonaro tem vídeos removidos pelo Youtube

Em maio, a plataforma já havia deletado 12 produções do canal do presidente Jair Bolsonaro por violação da mesma regra que proíbe a recomendação de cloroquina e ivermectina contra Covid. Antes disso, outros 5 vídeos também foram removidos.

A assessoria declarou que os vídeos mencionavam que Hidroxicloroquina e/ou Ivermectina são eficazes para tratar ou prevenir COVID-19, garantem que há uma cura para a doença, e asseguram que as máscaras não funcionam para evitar a propagação do vírus.

O YouTube removeu vídeos, incluindo transmissões ao vivo, do canal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (21). Segundo a rede social, os conteúdos foram bloqueados por violar as políticas de informações que proíbem a abordagem sobre a COVID-19 que apresente "sérios riscos de danos significativos".

