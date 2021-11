Bolsonaro sanciona lei que transfere R$ 9,3 bilhões do Bolsa Família para Auxílio Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nesta quinta-feira (11) uma lei que transfere R$ 9,3 bilhões do do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, novo programa social. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). As informações são do G1.

