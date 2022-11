Bolsonaro revela ter ameaçado médico de transferência para tomar cloroquina

Após reiterar ataques às vacinas contra a covid-19, recomendadas por cientistas, Bolsonaro relatou que já teve sintomas da doença e precisou de assistência médica. "Falei: 'acho que estou com sintomas'. Eu estava broxa. Estava meio broxa. E ele falou para mim: 'vamos fazer o teste'. Falei: 'me traz o remédio, porque o exame só vai sair o resultado amanhã, pode ser tarde demais'. 'Ah, protocolos nossos'. Falei: 'traz remédio ou te transfiro para fronteira agora, democraticamente'. Tomei, no dia seguinte estava bom", relatou o presidente.

