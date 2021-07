Bolsonaro questiona eficácia de Coronavac contra Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a questionar a eficácia da vacina da Coronavac contra a Covid-19 e afirmou que vai mandar investigar uma suposta diferença de preço entre o imunizante produzido na China, pela Sinovac.

"O que aconteceu com o Butantan? E outra, o Butantan também foi oficiado por nós para que se explique por que a matriz nos oferece a vacina pronta a US$ 5 e eles, Butantan, ao receber o IFA da China, nos revende a US$ 10 a vacina", disse o presidente durante entrevista à rádio Banda B, de Curitiba (PR).

"Pode ser que não haja nada de errado nisso tudo, mas o Butantan nunca nos deu, nunca nos apresentou as planilhas de preço, toda a cadeia, o custo final da vacina. Só diz que são US$ 10. Então, temos agora, sim, uma questão para ser investigada. Pode não ser nada? Pode. Mas, pelo que tudo indica no momento, é algo assustador que vem acontecendo lá no Butantan", insistiu o presidente.