Bolsonaro posta foto e diz que aguarda exames que podem definir nova cirurgia

Internado no Hospital Vila Nova Star desde a madrugada de hoje (3), Bolsonaro postou uma foto em seu perfil no Twitter e disse que aguarda a realização de mais exames que irão definir se ele vai precisar passar por uma nova cirurgia. Na imagem, o presidente aparece com uma sonda nasogástrica e disse que já se sente melhor. Sem previsão de alta, Bolsonaro relata que começou a se sentir mal logo depois do almoço de domingo (2). À noite, as dores abdominais se intensificaram e durante a madrugada, ele precisou ser levado para o hospital. Esta é a sexta internação dele desde o atentado sofrido em 2018, quando ele foi esfaqueado por Adélio Bispo.

