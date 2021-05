Bolsonaro planeja visita a comunidade yanomami no Amazonas

Ainda segundo a FolhaPress, a visita foi informada por militares, e, repudiada por lideranças. "Reiteramos nossa posição legítima de repudiar a visita do presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro, no nosso território yanomami", diz o documento, assinado pelo presidente da Ayrca (Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes), José Mario Góes, pela presidente da Kumirayoma (associação de mulheres), Erica Figueiredo, e por outras quatro lideranças locais.

Em uma de suas lives, o presidente afirmou que planejava uma visita a um pelotão de fronteira do Exército, conversar com indígenas e ir até um garimpo ilegal.

