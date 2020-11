Bolsonaro perde ação por danos morais contra padre Julio Lancellotti

O presidente Jair Bolsonaro perdeu uma ação de danos morais contra o padre Julio Lancellotti. A Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente a ação de Bolsonaro.

Segundo um site de notícias do Globo, no processo, Bolsonaro diz ter sido surpreendido com a menção de seu nome durante um missa celebrada pelo padre e que este teria lhe feito ataques, atingindo sua honra e imagem quando ainda era deputado federal.

O padre nega e diz que houve apenas uma crítica às manifestações do presidente. A decisão é do dia 6 de novembro e o presidente ainda pode recorrer.

“(...) A despeito do discurso acentuado do réu, não se vislumbra que o mesmo tenha tido animus específico de injuriar ou ofender o autor. O que se verifica foi ter ocorrido uma tentativa de defesa mais veemente de uma outra visão dos temas que eram objeto da pregação e que são diametralmente opostos ao que é utilizado como bandeira pelo demandante”, diz o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, em um trecho da decisão.

O magistrado ainda condenou Jair Bolsonaro a pagar as custas e os honorários do processo.