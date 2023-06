Bolsonaro pede desculpas por divulgar informações falsas sobre vacina da Pfizer

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais neste domingo (18) para pediu desculpas por divulgar informações falsas sobre as vacinas da Pfizer. A declaração aconteceu no último sábado (17) durante um evento em Jundiaí, em São Paulo.

No evento, Bolsonaro afirmou que as vacinas de RNA da Pfizer seriam compostas de óxido de grafeno, e que esse material ficaria acumulado em "testículos e ovários".

"Em relação a uma conversa no dia de ontem sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte. Como é de conhecimento público sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina, fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez lamento o falado e peço desculpas", escreveu ele no Facebook.