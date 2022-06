Bolsonaro pede ajuda a Biden para impedir vitória de Lula nas urnas

Os dois líderes foram procurados pela imprensa, mas não quiseram falar sobre o assunto. A preocupação de Bolsonaro, todavia, é justificável, já que as últimas pesquisas de intenção de votos divulgadas mostram o crescimento de Lula na preferência do eleitorado e sua vitória por uma pequena margem de erros para mais ou menos.

Ele teria dito a Biden que Lula pode ameaçar os interesses americanos e que seria mais conveniente e seguro para os dois países a sua reeleição. Biden, porém, teria sinalizado que é necessário manter a integridade do processo eleitoral no Brasil, sem intervenções, e preferiu mudar de assunto.

Bolsonaro parece temeroso em perder as eleições para seu maior rival, o ex-presidente Lula. Em viagem aos Estados Unidos na última semana, ele chegou a pedir ajuda do presidente americano Joe Biden para derrotar o arqui-inimigo.

